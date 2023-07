Quando è meglio grattarsi la pancia sul divano Feltri | la lezione agli sportivi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Lo sport? "Roba da giovani". Vittorio, nel podcast di Libero V per Vittorio, parla dell'attività fisica: "Da ragazzo ho fatto scherma perché vedevo i film cappa e spada e mi era venuta voglia di fare queste stupidaggini. Poi mi sono innamorato dei cavalli, mi trovocon loro che con gli uomini e addirittura che con le donne. Poi mi sono appassionato al calcio. Un giovane deve fare quello che più lo attrae, ma senza pensare di puntare in alto. Lo sport è uno svago, non una scorciatoia per avere successo e campare bene". Quindi l'aneddoto: "Diversi decenni fa ho intervistato Prezzolini, che aveva 100 anni. Gli chiesi cosa lo aveva reso tanto longevo e mi rispose: non ho mai fatto ginnastica in vita mia. Ecco, tenete presente anche questo. Lo sport non è obbligatorio: fatelo se vi piace altrimenti state sulla poltrona a grattarvi la ...