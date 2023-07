Qual è la community più tossica di tutti i videogiochi?

Leggi su esports247

(Di lunedì 24 luglio 2023) Con l’avanzare sempre più preponderante del gaming online si è venuto a creare nel tempo il concetto di. Ma cosa si intende veramente per? La “tossicità” di unaè data fondamentalmente dalla presenza di videogiocatori che, in unache maniera, rovinano l’esperienza del gioco agli altri partecipanti. Si tratta diquei videogiocatori che, con cattiveria e maleducazione, accusano compagni o avversari di non sapere giocare ad un determinato gioco e che danno la colpa di una sconfitta ai compagni presenti nel proprio team. Ma non finisce qui. Unala si vede anche dal tipo di commenti lasciati nelle varie recensioni dei, con frasi ...