Simona ok Facile qualificazione nelladei 1500 in programma martedì, per l'ex iridata Simonache alla media di 31'8/31'9 conclude le trenta vasche in 15'55'05 l''ultima batteria ...Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie, debuttaThomas Ceccon nelladei 50 farfalla, Nicolò Martinenghi nelladi 100 rana. Simonain acqua per i 1500 stile libero. I Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023, nel programma di lunedì 24 luglio, propongono gare con azzurri in corsa per medaglie e ......Lae quelle conquiste in Oriente: 'Ora voglio riprendermi i 1500' La Zunino dalla laurea in hotel al sesto posto con la Squadra Anche la Bertocchi si prende i Giochi di Parigi: in...

Quadarella in finale, Ceccon rischia ma avanza. Ok anche Angiolini e Carraro La Gazzetta dello Sport

A Fukuoka la romana insegue solo l'americana nei 1500, Thomas nuota i suoi 100 dorso col 13° crono. Semifinale anche per Marco De Tullio e la Panziera. Finali dalle 13 in Tv ...