Purtroppo venerdì | voci sulla malattia | il drammatico sfogo di Wanda Nara | Guarda

(Di lunedì 24 luglio 2023)rompe il silenzio. Dopo leleucemia, la moglie di Mauro Icardi torna sui social. E lo fa pubblicando una serie di scatti. La descrizione? "Foto random di questa ultima settimana". Nelle foto la si vede sorridente o a casa con le figlie Francesca e Isabella, mentre gioca a carte con loro o con il marito. Sette giorni di vita quotidiana nonostante i rumors preoccupanti che la rino. Giorni faè finita in ospedale. I media hanno riferito che la manager del calciatore soffrisse di leucemia, dopo un malore che l'aveva costretta al ricovero. Per i giornali sudamericani,sarebbe alle prese con un'infiammazione della milza e con un'anomalia importante sul livello dei globuli bianchi. Dalla diretta interessata nessuna smentita né ...

