Purgatori e gli altri. Se i medici stanno più in tribunale che in ospedale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il caso del giornalista merita un chiarimento, ma ogni anno, secondo Antonio Magi (Omceo Roma), si intentano più dei 35 mila cause per errore medico, e il 97 per cento si chiude con l’assoluzione. L’idea del ministero di depenalizzare tranne che per grave responsabilità. Un modo per farli lavorare più sereni, cioè meglio

Ancheindagati hanno nominato i loro consulenti. Leggi Anche Andreamorto, il luminare della radiologia e un membro dell'équipe: chi sono i due indagati per omicidio colposo Al ...Sono già stati disposti dalla procura di Romaaccertamenti per chiarire le cause della morte di Andrea: non solo l'autopsia ma anche una tac e eventuali ulteriori approfondimenti. Dopo ...Non c'è più rispetto per la vita, perché dovremmo averne per il tempo in cui questa finisce In fondo ad Andreanon devono nulla, loro,uomini che gridano verso i propri pari credendo ...

Dopo il caso Purgatori si è riaperto il dibattito sulla resposabilità medica. Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici romani, spiega perché sì è detto ...