Puce fa emozionare il ‘Vigorito’ | “Il mio cuore è a Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono passati trent’anni dalla promozione in serie C2 dell’allora Sporting. Tra le colonne di quella squadra c’era anche Amelio, ospite ieri sera al “Ciro Vigorito” in occasione dell’evento legato alla presentazione delle nuove maglie della Strega per la stagione 2023/24.Originario della provincia di Lecce,ha fattolo stadio sannita con le sue parole: “Nello sport purtroppo sì vince e si perde, bisogna accettare come viene il campionato. Il mioè sempre a, ho 63 anni adesso e nella mia carriera non ho mai vissuto da nessuna altra parte come l’ho fatto qui“. A svelare il segreto di quella squadra è stato lo stesso, lanciando indirettamente un messaggio al prossimo ...