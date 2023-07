Psg | clamorosa offerta in arrivo per Mbappè

Il futuro di Mbappe è tutto da scrivere; nel frattempo, per il talento francese, spunta laipotesi legata alla Serie AUno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama ...delè uno dei ...Inoltre adesso bisogna anche considerare lasvolta che arriva dalnelle ultime ore . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Kylian Mbappé non parte con ilper la tournée in Giappone: la voce dell'ultima ora che arriva dal giornalista di Sky Fabrizio Romano èperché riapre lo scenario di un addio imminente tra il club parigino e il ...

Clamoroso strappo del PSG, Mbappè non convocato per la tournèe ... Fanpage.it

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta: il bomber pronto al sì, convinto anche il presidente ...Il mondo del PSG è stato squassato dalla decisione del club francese di estromettere Kylian Mbappé dalla tournée in Giappone e conseguentemente ufficializzare la messa in vendita del campione transalp ...