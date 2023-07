PSG | avviso dall’UNFP | grosse sanzioni se esclude Mbappé dalla rosa

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’UNFP avverte il PSG per la possibile esclusione di Kyliandel club parigino: c’è l’annuncio Piat, presidente dell’UNFP (sindacato dei calciatori professionisti francesi), ha parlato a RMC Sport della possibile esclusione di Kylian Mbappèdel PSG. L’ANNUNCIO – È una guerra logorante. La situazione normativa consente al club di fare come vuole con la sua forza lavoro. Dopo il primo settembre, la situazione deve rientrare, il club può gestire la propria forza lavoro fino a un determinato momento. Dopodiché, non può fare ciò che vuole. Se le due parti non si sono accordate su una via d’uscitacrisi, dovremo chiedere il rispetto dei contratti. Permettere adi allenarsi normalmente, probabilmente costringere la società a ...

... c'è l'annuncio Piat, presidente dell'UNFP (sindacato dei calciatori professionisti francesi), ha parlato a RMC Sport della possibile esclusione di Kylian Mbappè dalla rosa del. L'ANNUNCIO - È ...Il francese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, e vorrebbe restare alfino a quel momento. Di tutt'altroil patron Nasser Al Khelaifi , che non ha intenzione di perdere ...Beh, pur rispettando tali ragionamenti, l'arrivo di Romelu è, a mio, vitale. Senza fare ... allora ildovrebbe fiondarsi su un attaccante di peso che lo possa sostituire (non a livello ...

Secondo L'Equipe pronta la proposta faraonica dell'Al-Hilal per il calciatore del Psg, ma tra i club interessati ci sarebbe anche quello nerazzurro.