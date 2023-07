PS5 Pro | pronti ai giochi in 8K?

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 24 luglio 2023) I rumor su una possibile PS 5 Pro sono diffuse ormai da tempo anche se non è mai stato fornito alcun dettaglio da Sony che non conferma né smentisce lo sviluppo di tale console. Sony Interactive Entertainment sta sviluppando una PlayStation 5 Pro con una finestra di rilascio segnalata per novembre 2024, secondo Tom Henderson in un articolo pubblicato su Key to Gaming. Oltre alla possibile data di riascio, la fonte fornisce anche alcuni dettagli sulle possibili specifiche come GPU e RAM aggiornate per rendere possibile8K. PlayStation Share Play: come giocare aiPS5 su PS4 PS5 Pro a novembre 2024? Ci sono state molte speculazioni sul possibile rilascio di un modello PS5 Pro, che offrirebbe prestazioni e funzionalità migliorate rispetto alla PS5 standard. Tuttavia, Sony non ha confermato o smentito ufficialmente l’esistenza di un tale ...