PS5 Pro | nuovi rumor sulle specifiche

(Di lunedì 24 luglio 2023) La presunta PS5 Pro torna a far parlare di sé: un noto insider ha rivelato quelle che dovrebbero essere ledella console Anche se PS5 ha ormai quasi tre anni di vita, sembra che gli sviluppatori abbiano a malapena iniziato a scalfire la superficie di ciò che l’hardware di questa console può rendere possibile. Oltretutto, se gli ultimisi rivelassero fondati, Sony starebbe già procedendo con i piani per introdurre una variante più potente della console in un futuro non troppo lontano. La notizia di una PS5 Pro è emersa per la prima volta all’inizio dell’anno e ora un nuovo rapporto pubblicato su Key to Gaming dal giornalista Tom Henderson – che per primo ha riferito dell’esistenza della nuova variante della macchina in questione – sostiene di avere dettagli su alcunee caratteristiche della console. ...