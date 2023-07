(Di lunedì 24 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La disponibilità del Presidente Giorgiaad aprire aldimostra la volontà, da parte de Governo, di trovare la soluzione al problema del lavoro sottopagato a causa dell’applicazione di contratti che, in alcuni casi, sono siglati anche da Organizzazioni Sindacali – cosiddette – comparativamente maggiormente rappresentative”. Lo dichiara Francesco, Segretario Generale diin merito alla dichiarata disponibilità della Presidente del Consiglio, Giorgia, a trovare soluzioni attuative per l’applicazione del.“Il– continua– è legge in 21 Paesi Europei e solo in 6 Paesi, tra cui l’Italia, ancora non ...

- conclude- ritiene inoltre che sia sbagliato affermare che il salario minimo 'scassa i contratti' in quanto permette alle parti di iniziare a discutere da livelli retributivi ...- conclude- ritiene inoltre che sia sbagliato affermare che il salario minimo "scassa i contratti" in quanto permette alle parti di iniziare a discutere da livelli retributivi ...Alla manifestazione e in delegazione erano presenti anche i vertici nazionali diFrancesco(Segretario Generale) e Massimo Visconti (Presidente), a conferma dell'interesse e ...

Prudenzano (Confintesa) "Bene apertura Meloni sul salario minimo ... Italpress

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “La disponibilità del Presidente Giorgia Meloni ad aprire al salario minimo dimostra la volontà, da parte de Governo, di trovare la soluzione al proble ...ROMA - Riceviamo e pubblichiamo: Giornata di sciopero e manifestazione sotto la sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo per i lavoratori delle co ...