Prostatite | se hai uno di questi sintomi devi controllarti subito | Tutti gli uomini sono a rischio

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 luglio 2023): altro non è che un termine che indica un determinato tipo di infiammazione alla prostata, e non sempre si riconoscono i. Nella vita dell’uomo avvengono moltissimi cambiamenti fisiologici, e soprattutto intorno ad una certa età si posmanifestare alcune patologie, come la. Attenzione ad alcunisubdoli, potrebbe essere– Grantennistoscana.itSolitamente le problematiche legate alla prostata si acutizzano in età avanzata, ma anche i soggetti maschili già intorno ai 30-40 anni posaccusare diversi disturbi. Fondamentale è riconoscere le prime avvisaglie, in modo da intervenire con le terapie più adeguate. La prevenzione rimane sempre l’arma più efficace, poiché la salute della prostata equivale a salute sessuale e di ...