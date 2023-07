Procida | barca affonda con famiglia a bordo Monica ringrazia i soccorritori | «Avete rischiato per salvarci | siete degli angeli»

(Di lunedì 24 luglio 2023) La storia di un salvataggio in mare, raccontata da chi lo ha vissuto in prima persona.Cecere, residente di Pozzuoli in vacanza a, ieri si trovava adi...

A largo dell'Isola di, nel golfo di Genito, unacon a bordo una famiglia è affondata, portando con sé padre, madre e i due figli. Fortunatamente i quattro sono stati tutti tratti in salvo. Il natante con cui ...'Piango mentre scrivo ancora adesso' 'Ieri nel primo pomeriggio io e la mia famiglia eravamo inesattamente dietro l'isola di Vivara non sappiamo ancora per quale motivo ma la nostra ...Tra queste, le più convenienti per affittare unaad agosto sono le liguri Ameglia e Fezzano, la livornese San Vincenzo, le campane Castellammare di Stabia, Salerno,e Napoli, la ...

La storia di un salvataggio in mare, raccontata da chi lo ha vissuto in prima persona. Monica Cecere, residente di Pozzuoli in vacanza a Procida, ieri si trovava a bordo ..."Ringrazio tutte le persone lì intorno a noi che si sono tuffate incuranti di ogni pericolo mettendo a rischio la loro stessa vita, La guardia costiera è arrivata il più presto possibile" ...