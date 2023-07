Probabili formazioni Napoli - Spal | chi gioca e le scelte di Garcia

(Di lunedì 24 luglio 2023) DIMARO - Seconda uscita stagionale del nuovodi: dopo il test con l'Anaune - Val di Non, gli azzurri affrontano nel pomeriggio di oggi la. In campo anche i big Osimhen , Anguissa , ...

DIMARO - Seconda uscita stagionale del nuovo Napoli di Garcia : dopo il test con l'Anaune - Val di Non, gli azzurri affrontano nel pomeriggio di oggi la Spal. In campo anche i big Osimhen , Anguissa , ...di Brasile - Panama BRASILE: Lele, Antonia, Duda Sampaio, Gabi Nunes, Geyse, Kathellen, Luana Bertolucci, Raffaelle Souza, Raysala, Tamires, Vitoria. PANAMA: Bailey, Castillo, ...

Profumo di Serie A nel test amichevole in programma negli Stati Uniti tra Juventus e Milan. Le due formazioni italiane si affronteranno durante la loro tournée americana. Un buon test per conoscere la ...Mercoledì alle 21 i giallorossi scenderanno in campo allo stadio Municipal di Algarve per giocare l'amichevole contro la squadra portoghese ...