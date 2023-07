*** E20: pmi manifatturiero luglio cala ai minimi da 38 mesi (RCO). 24 - 07 - 23 10:02:21 (0245) 0 NNNN...le proprie preferenze addirittura fino a due giornidella finale, cioè fino all'8 agosto. Partirà infatti tra pochi giorni la corsa al voto on line; sarà sufficiente visitare laface ...... finalizzati al ruolo, da Gpsfascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi. Nella procedura ...di Messa a disposizione può essere inviata secondo i canali indicati dalla scuola sulla sua...

Prima pagina Corriere dello Sport: “Osimhen, Garcia in ansia” Pianeta Milan

Si deve ancora fare chiarezza sul ferimento con un coltello avvenuto la scorsa notte in via Per Caronno a Origgio. Caso analogo a Cislago ...Polemiche e provocazioni ma nessun intervento di sostanza: la ministra del “purtroppo” scontenta il mondo Pro-Vita che l’aveva acclamata al governo Meloni. E ...