Prende a calci e pugni i carabinieri | arrestato un 50enne sannita

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri V.G.,di Montesarchio, è stato fermato daidel Nucleo Operativo di Maddaloni lungo la strada statale Appia. All’esito dei controlli la vettura condotta dalè risultata essere senza revisione e priva di copertura assicurativa e, per tale motivo, sottoposta a confisca. Al fine di evitare la confisca della vettura ilsi scagliava contro i, colpendoli con, e danneggiando l’auto di servizio. Idopo averlo calmato lo traevano in arresto per i reati di lesione personale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, sottoponendolo agli arresti domiciliari. Nella mattinata odierna si è tenuto presso ...

...solo alla volta della Germania ed in particolare ad Augusta dove la sua carriera calcistica... "Lo prendevamo a" , dice Emmanuel, fratello maggiore di Danso e anche suo agente. "Prendeva ...Il disegno utopicoforma per strappi e visioni. D'altro canto ciò che conquista di quell'... ho lasciato moglie e figli e l'ho seguito, e da quel giorno non son che bastonate eche ..."La vita ti dà ragione/ tila vita/ senza spiegarti come/ senza chiederti scusa/ e c'è poco da dire, i/ non t'hanno mosso di un passo mio caro allegro testone abituato a far ...

Prende a calci e pugni i carabinieri che gli sequestrano l'auto ... Fanpage.it

Il calcio internazionale e italiano è in lutto per la scomparsa di Trevor Francis, una leggenda del calcio inglese. A Marbella, è stato colto da un infarto ...L’episodio si è verificato a Maddaloni, nella provincia di Caserta: l’uomo stava circolando su una vettura già precedentemente ...