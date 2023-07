Premiere per il pubblico del nuovo Lexus LBX

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) –ha lanciato il primo dei suoi quattro eventi pop-up per celebrare ilSUV LBX, un crossover compatto rivoluzionario con tutta la qualitàper un’esperienza premium senza compromessi LBX, un modello di riferimento per il brand giapponese e lapiù piccola di sempre. Basato sul concept “Make Everyday Extraordinary”, l’evento si è tenuto a Palazzo Bovara a Milano, in Italia.ha accolto i suoi ospiti, provenienti da tutto il mondo, il 18, 19 e 20 luglio. L’evento, dedicato sia alla stampa che al, è stata l’occasione per l’anteprima nazionale delLBX e ha visto la partecipazione di VIP e star italiane ed internazionali tra cui Stefano De Martino, Cristiano Caccamo e Hadise Açikgòz. Le ...