Porti | Deidda presidente Comm Trasporti in visita a AdSP Civitavecchia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Musolino: "Grande segnale di attenzione per i nostri scali" Si è tenuta questa mattina nella sede dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ladeldellaissione Trasdella Camera dei Deputati Salvatore, accompagnato da Gaetana Russo, componente della stessaissione Tras, dalla Consigliera Regionale Emanuela Mari, dal Consigliere di Città Metropolitana edel Consiglio Comunale Giancarlo Frascarelli, dagli Assessori del Comune diSimona Galizia e Francesco Serpa e dai consiglieri comunali diVincenzo Palombo e Raffaele Cacciapuoti che hanno incontrato ildell’...

...la visita del Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Salvatore, ... il quale ha illustrato tutti i progetti di sviluppo deidi Roma e del Lazio.Tema della prima giornata "IL RUOLO CENTRALE DEIPER LO SVILUPPO DEL SUD". A parlarne da ... I PROSSIMI APPUNTAMENTI 20 luglio SANDRO& Co. trio Jazz Ospite POVIA Cabaret con ENZO&MARIO da ...Si inizia alle 20.30 con la Tavola Rotonda 'IL RUOLO CENTRALE DEIPER LO SVILUPPO DEL SUD', ...DELL'ARTE in 'Novecento Il Pianista sull'Oceano'Ospite Simone Tomassini 20 luglio SANDRO& Co.

Porti, Deidda (presidente Comm.Trasporti) in visita a AdSP ... Adnkronos

Salvatore Deidda. «Proseguono le visite ai porti, interporti e alle Autorità portuali presenti sul territorio nazionale – ha spiegato Deidda – oggi siamo a Civitavecchia, dove il porto rappresenta una ...(Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina nella sede dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale la visita del Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputa ...