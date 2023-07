Pomeriggio 5 | Myrta Merlino svela un inaspettato retroscena e c’entra Maria De Filippi!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 24 luglio 2023) In attesa di debuttare per la prima volta su Canale 5,sta prendendo le misure con il suo nuovo5, che si preannuncia essere molto diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto con Barbara D’Urso. In una lunga intervista rilasciata a Libero, laha voluto chiarire quali sono i suoi rapporti con la D’Urso, specificando che non c’è alcuna rivalità tra loro: Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo con Barbara D’Urso. Siamo così diverse, poi quel programma era figlio di un’idea delopposta a quello che si ispirerà il mio. Da settembre inizia un percorso differente. La giornalista ha poi spiegato quali saranno gli argomenti che tratterà a5: Piersilvio Berlusconi ha voluto ...