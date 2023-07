I litigi sarebbero iniziati durante la gravidanza e lui le avrebbe puntato un coltello alla pancia, quindi la separazione e le minacce. Ma lui nega e si difende: ' Era gelosa'. A processo per lesioni, ...La 50enne aveva provato anche a cambiare casa e far perdere le sue tracce. Maltrattamenti addirittura davanti alla figlia: scatta il divieto d'avvicinamentoDonnadal marito e abusata. La storia è ambientata in provincia di. La 25enne si era unita in matrimonio combinato celebrato via telefono con un giovane che conosceva da anni. ...

Pistoia: picchiata dal compagno finisce in ospedale. L’uomo è stato arrestato Firenze Post

Botte e maltrattamenti ripetuti alla compagna hanno portato all'arresto di un uomo di 38 anni di origini albanesi a Pistoia.La donna è accusata di essersi inventata e aver denunciato abusi sessuali del coniuge ai danni del piccolo. Dalle indagini emerge però che per dar vita a questa tesi lei stessa avrebbe malmenato il bi ...