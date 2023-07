Pista rovente | gli aerei non atterrano Cosa succede a Olbia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Caldo record acon il termometro che ha oscillato tra i 45 e i 48 gradi, considerata la temperatura più alta registrata in città negli ultimi 20 anni. Le conseguenze si sono registrate anche nell'aeroporto «Costa Smeralda», dove il termometro nelladell'aeroporto diha segnato 47 gradi,che ha impedito a tredi atterrare e sono stati dirottati in altri scali. I voli EasyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre il volo EasyJet proveniente da Parigi è stato dirottato su Alghero. Si è poi registrata una lunga sequenza di ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera e Dusseldorf. Intanto è scattata l'allerta arancione della Protezione Civile nel Comune diper il pericolo di incendio. ...

