Pierpaolo Pretelli sbarca in Rai? Ecco il programma in cui potremmo vederlo

(Di lunedì 24 luglio 2023) In queste ore sta circolando sul web una notizia piuttosto interessante che riguardae il suo possibile sbarco in. Il giovane è tornato alla ribalta dopo la partecipazione al GF Vip. Successivamente, poi, è stato chiamato alla corte di Mara Venier per partecipare aldomenicale Domenica In. In seguito, ancora, è L'articolo proviene da KontroKultura.

Gossipin ospedale dopo un incidente: forte colpo in testa[...]ha vissuto momenti di panico mentre si trovava in campo, nel ruolo di p [...] La perdita di un ...e le voci di un ritorno in Rai . Il ritorno del figliol prodigo . Il modello ex Tale e Quale Show pare vicino a un rientro in Rai, secondo quanto riportato da Dagospia . Sarebbe ...Infatti, l'influencer ha annunciato che, a partire da settembre, si sarebbe dedicata al suo personal brand e che insieme al fidanzatoavrebbe creato un nuovo format per una ...

Pierpaolo Pretelli tornerà in TV in un nuovo programma L'indiscrezione 361 Magazine

Rumors insistenti parlano di un approdo dell’ex velino nello show della Balivo. Il modello sarebbe pronto a rilanciarsi dopo lo screzio con la "zia d'Italia".Pierpaolo Pretelli in un noto programma RAI E perchè no, a Ballando con le stelle come dice Dagospia. Magari con Giulia Salemi