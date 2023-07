Pierpaolo Pretelli | nuovi progetti televisivi per il futuro | le indiscrezioni e i rumors

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dagospia e Gossip e TV lancianosu, potrebbe partecipare a “Ballando con le Stelle”? Nel frattempo, Giulia Salemi si prepara perTV e per la terza edizione di “Salotto Salemi Il mondo della televisione e dello spettacolo è sempre pieno di sorprese, e questa voltasembra essere pronto per una nuova avventura sul piccolo schermo. Secondo le voci riportate da Dagospia, l’ex gieffino potrebbe tornare in televisione in una nuova avventura, ma al momento nessun dettaglio è ancora emerso. Tuttavia, stando a quanto riportato da Novella2000 e Gossip e TV, sembra chepossa fare parte della prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, il celebre programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. La notizia dell’eventuale ...

... ma la decisione è stata presa con la volontà di dedicarsi ad altri progetti come la seconda stagione di 'Salotto Salemi', il talk show da lei condotto e un nuovo programma con, ...Lo scorso anno a dirigere le operazioni del programma furonoe Soleil Sorge. Quest'anno non è ancora stato fatto alcun nome e si è in attesa di scoprire chi raccoglierà il timone ...Uno di questi èche nell'ultimo biennio ha provato a farsi via via strada nel fatato mondo della tv . Secondo quanto riferito da Dagospia, a breve lo si ritroverà in un noto show ...

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono finalmente tornati a casa insieme alla piccola Ginevra. La neonata ha riempito la vita dei genitori che, comprensibilmente, da qualche giorno sono meno attivi..Pierpaolo Pretelli potrebbe tornare a sorpresa in Rai nel cast del nuovo programma di Caterina Balivo: ecco cosa sappiamo a riguardo ...