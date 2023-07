Pierpaolo Pretelli a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci prima diceva | «Mai un personaggio che ha già fatto un reality…»

(Di lunedì 24 luglio 2023)è pronto ad approdare nello studio dicon ledi? A quanto pare sì e questo desterebbe qualche sospetto sulla conduttrice che, in passato, dichiarava di non volere personaggi reduci daiCome sappiamo, in Rai sono cambiate molte cose ultimamente e lo scorso luglio sono stati svelati i...

... ma la decisione è stata presa con la volontà di dedicarsi ad altri progetti come la seconda stagione di 'Salotto Salemi', il talk show da lei condotto e un nuovo programma con, ...Lo scorso anno a dirigere le operazioni del programma furonoe Soleil Sorge. Quest'anno non è ancora stato fatto alcun nome e si è in attesa di scoprire chi raccoglierà il timone ...Uno di questi èche nell'ultimo biennio ha provato a farsi via via strada nel fatato mondo della tv . Secondo quanto riferito da Dagospia, a breve lo si ritroverà in un noto show ...

Pierpaolo Pretelli torna in Rai Spunta il retroscena Novella 2000

Pierpaolo Pretelli farà parte di Ballando con le Stelle Al momento nessuna conferma, ma l'ipotesi sembrerebbe reale!Dopo il rumor di un suo presunto ritorno in Rai, Pierpaolo Pretelli potrebbe far parte del nuovo programma di Caterina Balivo ...