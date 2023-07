Piccole regine crescono

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 luglio 2023) Belgio in festa per i primi dieci anni del regno di Mathilde e Filippo. Il 21 luglio 2013, festa nazionale, re Filippo prestò giuramento come re dei Belgi un’ora e mezzo dopo l’abdicazione di suo padre Alberto II. Il programma è stato fitto e sia Elisabetta che Mathilde del Belgio hanno sfoggiato parecchi look. Ovviamente di brand belgi. Come Natan, il favorito della regina e dell’erede al trono. Per il Te Deum nella cattedrale di Bruxelles di San Michele e Santa Gudula nella mattina del 21 luglio, Mathilde del Belgio ha scelto un little black dress rosso, mentre la figlia Elizabeth un abito giallo. La diplomazia del tubino: i due colori riprendevano la bandiera belga. ...