Piantedosi “Lampedusa merita il Nobel per l' accoglienza dei migranti”

(Di lunedì 24 luglio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – “meriterebbe il premioper la pace, perchè nell'ultimo mese e mezzo ha accolto 25mila persone che sono passate non senza difficoltà dal Mediterraneo. La distribuzione è avvenuta in tempi ragionevoli, ma i numeri da giugno a ora sono indicativi della portata del fenomeno e del lavoro importante che sta facendo il governo”. Ad affermarlo è il ministro dell'Interno Matteo, a margine della sottoscrizione di un accordo tra Regione Sicilia e Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati presso la Prefettura di Palermo. “I numeri dei trasferimenti veloci daad altri territori sono significativi: tutti stiamo soffrendo per la quantità importante di arrivi, agevolati sicuramente dalla condizione estiva del bel tempo, ma confidiamo di venirne a capo quanto prima ...

'Negli ultimi mesi l'isola diha accolto oltre 25 mila migranti, non senza difficoltà, su questo non c'è dubbio. Ma ... ha poi aggiunto il ministro dell'Interno MatteoIl ministro dell'Interno, Matteo, si è detto disponibile al confronto, che però ancora ... Il 'punto caldo' resta in ogni caso, dove solo nelle scorse ore sono arrivati 17 barchini ...Le buone condizioni meteo del canale di Sicilia stanno favorendo nuove ondate di sbarchi a. Sono 2.733 i migranti che, alle 7 di questa mattina, erano presenti all'interno dell'......

Migranti, il ministro Piantedosi: "Lampedusa merita il premio Nobel per la pace" AgrigentoNotizie

PALERMO (ITALPRESS) – “Lampedusa meriterebbe il premio Nobel per la pace, perchè nell’ultimo mese e mezzo ha accolto 25mila persone ...(Adnkronos) – “Negli ultimi mesi l’isola di Lampedusa ha accolto oltre 25 mila migranti, non senza difficoltà, su questo non c’è dubbio. Ma siamo riusciti a farlo distribuendo le persone in tempi ragi ...