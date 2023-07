Perugia | padre sventa il tentato rapimento della figlia di 4 anni | «Lasciala subito e vai via»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il tentativo didi suadi 4è statoto da una San Giustino in provincia di. I carabinieri hanno denunciato una donna settantenne di origine rumena che di mestiere fa la badante in zona. Nel pomeriggio dello scorso 18 luglio la donna ha avvicinato una bambina, ha cominciato a parlarci e poi l’ha presa in braccio. Secondo il racconto dei genitori i due, di nazionalità italiana, stavano passeggiando in un’area verde nella zona di Selci. La bambina era insieme a loro e camminava a fianco, quando da dietro si è avvicinata una donna che ha salutato la piccola: “Ciao amore… come stai?”. Poi l’ha presa per mano e ha fatto qualche passo con lei mentre i genitori osservavano. Ma quando la sconosciuta ha preso in braccio la bambina il ...

Il tentativo di rapimento di sua figlia di 4 anni è stato sventato da una San Giustino in provincia di. I carabinieri hanno denunciato una donna settantenne di origine rumena che di mestiere fa la badante in zona. Nel pomeriggio dello scorso 18 luglio la ......di San Giustino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica diuna ... La condotta sarebbe però stata immediatamente interrotta dal tempestivo intervento delche, ...Immediato è scattato l'allarme: ilpoco dopo ha individuato un'anziana che camminava mano nella mano della piccola per poi prenderla in collo e allungare il passo. Ma il genitore avvicinandosi ...

Perugia, padre sventa il tentato rapimento della figlia di 4 anni ... Open

È accaduto in un’area verde di Selci: una donna si avvicina a una coppia e prende in braccio la loro bambina di 4 anni. La 70enne, badante, è stata denunciata ...Una 70enne di nazionalità romena, residente da qualche tempo a San Giustino (Perugia), è stata denunciata a piede libero dai carabinieri del comando stazione del posto per aver tentato di rapire una b ...