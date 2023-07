Personale ATA una corretta gestione della rilevazione delle Presenze secondo normativa ed eventuali rischi giuridici – LIVE

43440 del 19 luglio 2023) con le indicazioni operative in materia di supplenze deldocente, educativo edper l'anno scolastico in partenza. In attesa della revisione del regolamento ...36 del CCNL 2007 (così come può anche ilai sensi dell'art. 59), quindi soltanto in un diverso grado di istruzione oppure per una diversa classe di concorso dello stesso grado, fermo ...si intende la 'messa a disposizione' che gli aspiranti docenti, ma anche il, posso presentare per dare la propria disponibilità all'insegnamento per le discipline riferite al proprio ...

Graduatorie ATA terza fascia: il diploma non sarà più sufficiente per accedere, tranne per il collaboratore scolastico Orizzonte Scuola

La Corte dei conti ha indagato sulla posizione di tre soggetti accusati di aver sottratto danaro pubblico nei riguardi di tre soggetti legati ad una società municipalizzata ...Graduatorie definitive personale ATA 24 mesi, gli Uffici Scolastici Provinciali stanno provvedendo a pubblicare in questi giorni le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi valide per il prossimo anno ...