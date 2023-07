Personale Ata | D’Aprile Uil Scuola Rua | “Scuole in affanno | le assunzioni vanno fatte su tutti i posti vacanti e disponibili”

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Nell’anno scolastico 22-23 – a fronte di 27.000liberi – quelli autorizzati per le immissioni in ruolo sono stati 10.112. Solo 308 contratti a tempo indeterminato in più rispetto al turnover. Ad affermarlo è il Segretario generale UilRua Giuseppe. L'articolo .

"I precari, come pure agli educatori e al, non sono lavoratori di serie B " dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief " e poiché la formazione annuale è un dovere professionale ...... che ha riconosciuto gli aumenti retributivi per il periodo 2019 - 2021, attuato una distribuzione delle risorse equitativa e riconosciuto aumenti retributivi anche per ile Dsga . "Il ...Ci impegneremo assiduamente anche per l'eliminazione del precariato storico perdocente ed, per il tempo pieno in tutte le istituzioni scolastiche, per l'adeguamento stipendiale dei ...

Personale ATA, basta collaboratori scolastici in segreteria Una stretta si intravede. Eppure tanti sono laureati Orizzonte Scuola

Si è svolta in questi giorni, a Palermo, la scuola estiva dell'Anief: una quattro giorni incentrata sulle novità del mondo della scuola e sul nuovo contratto collettivo siglato dal sindacato.NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Questa mattina ho protocollato con altri colleghi e colleghe del gruppo del Pd un’interrogazione rivolta all’assessore Schiboni, per chiedere conto di alc ...