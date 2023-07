Perché Vingegaard alla Vuelta? La Jumbo-Visma punta ad un record

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Neanche il tempo di godersi la seconda vittoria consecutiva al Tour de France che Jonasha giàto il suo sguardo al prossimo futuro: nella stessa giornata in cui si è confermato sul gradino più alto del podio parigino, laha annunciato la sua presenzaa España 2023. Interrogato dai giornalisti su questa decisione, il danese ha specificato come questa fosse in realtà una decisione presa nel mese di novembre del 2022 e dunque in sede di preparazione della stagione 2023. Nessuna scelta dell’ultimo momento, nessuna improvvisazione, nulla di lasciato al caso, proprio come è d’uso in casa. Al via della corsa spagnola ci saranno dunque entrambi i vincitori dei due precedenti Grandi Giri di questa stagione, dato che anche Primoz ...