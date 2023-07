Perché tra le 7 Big Tech che fanno proposte a Biden sull’AI manca Apple

(Di lunedì 24 luglio 2023) Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI. Sono le “sette sorelle” che hanno fatto delleal presidente degli Stati Uniti Joeper una nuova ed efficace regolamentazione dell’intelligenza artificiale e di tutti gli strumenti che si basano su questa tecnologia. Leggendo i nomi di queste sette sorelle, tuttavia, salta subito all’occhio l’assenza di uno dei colossi fondamentali – quasi un pilastro, potremmo definirlo – delle tecnologie e del digitale negli Stati Uniti. Nonostante, infatti, fosse stata tra le aziende che avevano avviato una interlocuzione con la Casa Bianca sul tema, l’azienda di Tim Cook non compare tra quelle che hanno sottoposto la proposta di regolamentazione al presidente americano. Si tratta, ovviamente, di una decisione che va letta in chiave geopolitica. LEGGI ANCHE > Lo ...

