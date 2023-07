Perché le proposte di revisione normativa degli imballaggi sono ragionevoli

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 luglio 2023) La deroga introdotta dalla Commissione per quegli operatori con una superficie di vendita non superiore ai 100 mq, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, passerebbe a 200 mq. Questo è quanto prevede il parere della Commissione Itre del Parlamento europeo, approvato la scorsa settimana, rispetto alla proposta di regolamento per modificare laeuropea suglie, in particolare, rispetto all’obbligo di avere impianti per il riempimento di contenitori vuoti. Una proposta ragionevole che cerca di evitare di mettere ancora più in difficoltà il piccolo commercio, a tutto vantaggio di chi ha a disposizione grandi superfici. Lo stesso parere prevede un nuovo Packaging Forum, cioè l’istituzione di un Forum consultivo che garantisca la partecipazione equilibrata di rappresentantiStati membri e di tutte le parti ...