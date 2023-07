Perché le intelligenze artificiali non possono emulare il buon senso

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilè la capacità intrinseca di comportarsi in modo allineato agli obiettivi prefissati. Emularlo è cosa molto complessa e gli sforzi fatti dai ricercatori non hanno portato molto lontano, soprattuttosfugge l’idea stessa di intelligenza

Buon senso e senso comune sfuggono alle IA e, stando agli studi più recenti, sfuggiranno ancora a lungo. A dirlo è la professoressa Yejin Choi dell'Università di Washington, autrice di un paper dal ...... ha parlato proprio del pericolo reale che leArtificiali possano diventare delle armi ... I due, in particolare, riflettono sul fatto che non andranno in paradiso: il primosi è ...... ma anchedal mantenimento dello status quo o dal suo cambiamento, nella direzione auspicata ...genere e la disponibilità delle masse di dati d'addestramento su cui fioriscono le...