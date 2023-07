Per fortuna c’è Pierfrancesco Favino | Venezia 2023 apre col suo “Comandante” al posto di Zendaya

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sarà Comandante di Edoardo De Angelis, con, è il film d’apertura, in prima mondiale in concorso, della Mostra del Cinema di. Alla fine, il direttore Alberto Barbera ha scelto di puntare sulla nostra stella più luminosa conosciuta nel mondo. Un cambio indispensabile. Perché lo sciopero degli attori di Hollywood sta provocando terremoti nel programma – che era pronto – dell’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di. Era stato scelto Challengers di Luca Guadagnino. Cone Josh O’Connor. Ma la loro assenza ha convinto i produttori a far slittare la data d’uscita nel 2024. Niente, ...

In particolar modoquanto riguarda quel servizio nautico dei Vigili del Fuoco che sarebbe ... Affidarsi allao girarsi dall'altra parte, come dimostrano gli eventi che continuano a colpire ...Di recente in alcune sedi (vedi qui e qui) ho scritto sul tema delle famiglie queersostenere le ragioni di una tesi che al momento incontranel jet set culturale italiano - e questo è un bene, dato che i canali della cultura diffusa,naturale inclinazione, giovano ...A scenderele stradecombattere i roghi sono stati anche i cittadini, con mezzi di. Rodi in fiamme Dopo il video dell'incendio di Rodi , con 30mila persone evacuate , nella notte in ...

Italia poco brillante con l'Argentina, ma per fortuna c'è Girelli: 1-0 delle azzurre all'esordio mondiale TUTTO mercato WEB

C'è sciopero, niente Zendaya. Così, la Mostra del Cinema di Venezia 2023 punta su un'altra grande stella: Piefrancesco Favino è "Comandante" ...CAMPOROTONDO ETNEO - Tra i vari disservizi nella provincia etnea, causa mancanza rete e conseguente mancato approvvigionamento idrico, anche Camporotondo ...