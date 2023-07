Per fortuna c’è Cristiana Girelli

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il sentimento prevalente che ha accompagnato i giorni che hanno preceduto il debutto dell’Italia ai Mondiali è stato l’incertezza. L’esordio delle Azzurre non ha del tutto cancellato questa sensazione, almeno fino a quando, a circa dieci minuti dalla fine, la giocatrice che più di tutte può definirsi una certezza,, ha sbrogliato tutti i nodi, alla sua squadra e alla sua CT. Prima di oggi il nome diè rimasto quasi sempre nei titoli di coda delle discussioni sulla nostra Nazionale. Per lei sembrava non ci fosse molto spazio in una Nazionale che sta cercando di rinnovarsi e quest’impressione è stata suffragata dalle voci che volevano l’attaccante juventina relegata a un ruolo marginale o comunque in una posizione di campo che non le appartiene, per esempio da trequartista. ...