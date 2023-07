Per Feijóo vittoria che sa di sconfitta | Sánchez-bis o stallo politico

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Elezioni politiche a sorpresa in Spagna. Contro ogni pronostico della vigilia, il Partito Popolare (PP) di Alberto Núñezvince ma non stravince; la sinistra para il colpo e Pedropuò tentare la riproposizione della variegata coalizione anti-destra per rimanere alla Moncloa. I numeri In realtà il risultato dei Popolari è di tutto rispetto, se si considera l’incremento di 47 seggi rispetto alla precedente tornata del 2019. I socialisti dal canto loro hanno tenuto botta (122 contro i 120 parlamentari del 2019), mentre le ali estreme di entrambi gli schieramenti si sono ridimensionate: da una parte Vox ha perso 19 seggi dei 52 che aveva, dall’altra la riedizione di Podemos – Sumar – ne conta 31 invece dei 35 di quattro anni fa. Paese bloccato Ma in politica le percezioni spesso contano più dei numeri e domenica sera ...