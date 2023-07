Pepito Rossi ricorda | 'La mia tripletta alla Juve ha fatto la storia della Serie A'

" 22 - 07 - 2023: Una data che ricorderò per sempre, e non per il concerto monstre di Harry Styles, o..." A distanza di più due mesi si scopre che Spal - Parma del 13 maggio sarà stata...... si invola a tutta velocità e serve il solo Giuseppe, che chiude la contesa con un tiro ... Quando si parla di(soprannominato così nientemeno che da Enzo Bearzot , che con dei campioni ...

Giuseppe Rossi lascia il calcio. Storia di un talento puro stoppato sul più bello dal destino la Repubblica

Nell'intervista pubblicata oggi su Tuttosport, l'ex viola Giuseppe Rossi parla della sua carriera e ricorda i tre gol alla Juve ...(Roberto Dellapina) – 22-07-2023: Una data che ricorderò per sempre, e non per il concerto monstre di Harry Styles, o ...