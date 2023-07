Pensioni | cedolino più ricco ad agosto Quando arrivano i pagamenti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sono in arrivo tante novità con ledi, che per alcuni pensionati saranno molto più ricche. Neldel prossimo mese, saranno presenti gli arretrati sugli aumenti dellespettanti per il 2023. Inoltre, ci saranno i conguagli e i rimborsi IRPEF legati al modello 730/2023 e il ricalcolo della pensione dopo i controlli della campagna RED per le prestazioni legate al reddito. Leverranno erogate soltanto tra qualche giorno, senza distinzioni tra chi riceve l’accredito in banca e chi le ritira in posta, ma è già possibile consultare ildiaccedendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito dell’Inps. Per chi preferisce ritirare l’assegno di persona, è stato predisposto l’ormai consueto calendario in ordine ...