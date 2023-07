... quando gli indagati avrebbero provocato l'esplosione, mediante due bombole di gas, della cassa continua blindata posta all'esterno del punto venditadi Via Sciuti n° 110, sottraendo ...... quando gli indagati avrebbero provocato l'esplosione, mediante due bombole di gas, della cassa continua blindata posta all'esterno del punto venditadi Via Sciuti n° 110, sottraendo ...Con due bombole avrebbero fatto saltare per aria la cassa continua blindata che si trovava davanti aldi via Sciuti 110, riuscendo a portare via 18 mila euro, lo scorso 27 dicembre, ed erano poi fuggiti con una Fiat 500 noleggiata appositamente per mettere a segno il colpo, provvedendo ...

Penny Market: 100 nuove assunzioni di diplomati e laureati ... Il Denaro

Penny Market effettuerà 100 nuove assunzioni, che riguarderanno direttori di negozio, addetti alle spedizioni, assistenti all’organizzazione e ai progetti e soprattutto addetti alla vendita ,che è sem ...Nigeria's inflation is not slowing down, Uganda wants more coins and less banknotes, and Twitter is rebranding to "X".