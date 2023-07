Peculato e autoriciclaggio | in manette la direttrice di un ufficio postale casertano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. Per la Procura di Santa Maria Capua Vetere si sarebbe appropriata illegalmente di 600mila euro sottraendoli ad ignari correntisti Tale provvedimento scaturisce da una articolata indagine di Polizia Giudiziaria – coordinata da questa Procura Della Repubblica – condotta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Capua con il costante supporto del servizio Antifrode di Poste Italiane. Le attività investigative hanno preso le mosse da una denuncia di un correntistae hanno consentito di ricostruire un intricato sistema finalizzato alla appropriazione illecita di somme di danaro, posto in essere dalla indagata a danno di clienti. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

