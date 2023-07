Peculato e autoriciclaggio | direttrice di ufficio postale casertano ai domiciliari

... arrestata e condotta ai domiciliari dalla Guardia di Finanza su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di. ...Il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha emesso, su richiesta della procura sammaritana, i domiciliari per il reato die dinei confronti ...176 Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso una misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato die di, nei confronti di direttrice di un ufficio postale casertano, indiziata di essersi appropriata indebitamente di oltre 600mila euro, sottraendoli ad ignari correntisti. - ...

Peculato e autoriciclaggio, in manette la direttrice di un ufficio ... anteprima24.it

Oltre 600mila spariti dai conti correnti dei clienti di un ufficio postale. La direttrice dell'ufficio postale è stata arrestata.Nel suo ruolo di direttrice di ufficio postale si sarebbe appropriata di 600mila euro dei correntisti, e una volta accortasi di essere sotto indagine, avrebbe chiamato le ignare vittime esortandole a ...