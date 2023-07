Paura prima di Real Madrid-Milan | il commentatore tv ha un malore e crolla in campo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Momenti diin diretta tvdell’amichevole estiva tra, vinta per la cronaca per 3-2 dagli spagnoli. Al Rose Bowl in California, pocodel fischio d’inizio, il 54enne Shaka Hislop – ex portiere del West Ham e ora analista sportivo per la rete ESPN – ha avuto uned èto sul. Ilstava va rispondendo alle domande del co-conduttore Dan Thomas quando si è sentito male ed èto a terra. Tanta ovviamente la preoccupazione. Per fortuna dopo un’interruzione pubblicitaria, Thomas ha riassicurato i telespettatori spiegando che Hislop si era ripreso. Di seguito il video (attenzione: immagini forti). Ex Newcastle Utd Star Shaka Hislop working ...

Dalla mezzanotte di lunedì alla mezzanotte di martedì sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 108, gialla per vento, emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile ...