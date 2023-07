Paura e disagi in Sicilia | fiamme altissime

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 24 luglio 2023) Caldo,, gente in strada evacuata: è emergenza incendi ine in particolare a Palermo. Continua a bruciare Monreale, lehanno anche lambito diverse abitazioni. Al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, la forestale e i mezzi aerei.Il rogo ha colpito anche zone particolarmente impervie, difficilmente raggiungibili via terra. "Stiamo scappando dalle nostre case - hanno detto alcuni residenti in fuga - l'incendio diventa sempre più grosso". E lestanno divorando anche ettari ed ettari di vegetazione anche a Baida, Partinico e San Giuseppe Jato. Incendi anche a Trapani, Enna e Caltanissetta. Domani ina causa delle alte temperature l'allerta sarà rossa.