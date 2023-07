(Di lunedì 24 luglio 2023) Un incidente tra un’del presidente del SenatoLa(non presente, ndr) e un mezzo dei Vigili del Fuoco si è verificato a. Entrambi i veicoli procedevano con i lampeggianti accessi. Poco prima delle 10.20 all’incrocio in via Castel Morrone con via Gustavo Modena c'è stato lo scontro. Tra i carabinierie i vigili del fuoco ci sono stati tre...

... avvocati e psicologi di, a seguito della riforma Cartabia, si è scritto cosa dovrebbe fare ... come Piero Calamandrei , ai tempi della Assemblea costituente aveva dichiarato senzache, ...... "Stavo dunque prenotando un vaccino a, quando mia madre mi avvisa che l'avrei fatto con lei ... Madame aveva concluso il messaggio con un appello: "Non abbiate. Perché lablocca la ......trasmissibili presso i propri centri in alcune delle principali città italiane (, Roma, ...si è dunque concentrato nell'ingaggiare i giovani sull'importanza di sottoporsi ai test senzao ...

Paura a Milano, schianto tra l'auto della scorta di Ignazio La Russa e un camion dei pompieri: tre feriti Gazzetta del Sud

"Noi oggi abbiamo i medici e gli infermieri che vanno a lavorare con la paura di subire aggressioni. Questo non lo posso accettare, l'ho detto chiaro e tondo a tutti e lo ripeterò. Alla fine, se non c ...Un incidente tra un’auto della scorta del presidente del Senato Ignazio La Russa (non presente, ndr) e un mezzo dei Vigili del Fuoco si è verificato a ...