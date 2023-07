Paupisi | tutto pronto per la festa della Madonna di Pagani

Un altro caso è il comune di, in provincia di Benevento, che ha ricavato 1,5 milioni di ...questo per l'apparecchio di rilevazione della velocità installato sulla statale 16 Lecce - ...... il Carnevale, la Festa in onore di San Liberatore, insomma salterebbeil benessere sociale ... Fiorito' (bando sport e periferie, in uscita); Poc - Campania 2014 - 2020 (Cautano,, Ponte, ...... tantissimi pellegrini provenienti dai paesi limitrofi quali, Ponte, Torrecuso, Casalduni e ... in seguito viene messo in vendita eil ricavato sarà devoluto al comitato per l'...

VIDEO - Paupisi, tutto pronto per la 50a edizione della Sagra del ... BeneventoNews24.it

Pochi giorni fa a Paupisi si è tenuta la presentazione del Festival dei Sapori e degli Artisti di strada - 50ª Sagra del Cecatiello che si terrà quest’anno il 25- 26- 27 - ...BENEVENTO - Pochi giorni fa a Paupisi si è tenuta la presentazione del Festival dei Sapori e degli Artisti di strada - 50° Sagra del Cecatiello che si terrà ...