Patrick Zaki finalmente in Italia | “Un sogno che si avvera”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Lo studente e attivista egizianoappena rientrato in, dopo la grazia concessagli dal presidente al-Sisi, ha cominciato la conferenza stampa al rettorato dell’Università di Bologna: “Ora è una libertà piena, non parziale. Ed è quello che volevo, perchè è un mio diritto. Non voglio perderlo e lotterò per questo come ho fatto dal primo giorno”, ha dichiaratodurante la conferenza stampa in Rettorato a Bologna. Il momento peggiore è stato quando sono stato arrestato- ricorda- e poi quando è arrivato il verdetto finale. Ma ora sono qui a Bologna, ho ricevuto il mio titolo di studio e voglio ripartire con la mia carriera di ricercatore e difensore dei diritti umani. Certo ammette poco dopo qualcosa di “sbagliato”, di brutto, può sempre succedere, qualche rischio per i miei ...

Oltre la felicità e la commozione per il rientro in Italia da uomo libero,mostra così una forte determinazione in uno dei più suggestivi passaggi della sua conferenza stampa.

The government of Premier Giorgia Meloni achieved a very important result in securing the release of Egyptian researcher, human rights activist and Bologna University alumnus Patrick Zaki, Deputy Prem ...