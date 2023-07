Patrick Zaki | Civati a La7 | “Padellaro ha ragione | le opposizioni avrebbero dovuto ringraziare il governo Basta con le tifoserie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Antonioha, non si capisce perché diventiamo tifosi su questioni che sono più grandi di noi e che non si risolvono certamente soltanto ora, ma con un lungo lavoro diplomatico iniziato in precedenza. Noi dobbiamo essere solo felici che un ragazzo sia stato liberato dopo aver passato le pene dell’inferno per ragioni inesistenti”. Così a Omnibus (La7) Giuseppe, ex deputato del Pd ed ex segretario di Possibile, commenta l’editoriale di Antoniosul Fatto Quotidiano in merito alla liberazione die la sua odierna intervista al Corriere della Sera, dove ha stigmatizzato la “timidezza” delle, e in particolare del Pd, nel riconoscere i meriti delMeloni (“In questi giorni ho assistito a dei ...