Patrick Zaki a Bologna | “Giustizia per Giulio Regeni”

E oggi in un'intervista a Libero parla del caso di. Che ha rifiutato il volo di Stato e gli onori del governo italiano dopo la grazia da parte di al Sisi . Nel colloquio con Antonio ...BOLOGNA. Le prime parole pubbliche dirivelano quali siano le sue intenzioni per il futuro: lottare per la difesa dei diritti umani. "Giustizia per Giulio Regeni", "libertà per i prigionieri politici in Egitto" e "accettare ...Chissà se lo riconoscerà, quella via Senzanome dove abitava e dove, dopo averlo tanto agognato, tornerà non appena possibile in questi giorni. Perché ilGeorgeche ha lasciato Bologna il 6 febbraio del 2020 per essere arrestato al Cairo poche ore dopo non è lo stesso che ha fatto ritorno ieri sera, quando una folla di giornalisti, amici, ...

Zaki è a Bologna: "Ringrazio autorità, ong e la premier Meloni. Ora giustizia per Regeni" - Zaki: "Lotterò per non perdere di nuovo la libertà" - Zaki: "Lotterò per non perdere di nuovo la libertà" RaiNews

Il ricercatore egiziano: "Grazie a tutti, dalle ong alla premier Meloni". Bagno di folla fino alla piazza, dove a salutarlo c’era anche Schlein ..."È il giorno più importante della mia vita". Tre anni e mezzo dopo il suo arresto in Egitto, avvenuto il 7 febbraio 2020 proprio in aeroporto, al Cairo, mentre era in partenza per l'Italia, Patrick Za ...