Passeggiata | pista ciclabile e aree sport e relax | viaggio nel porto di Genova che cambia in meglio

Un nuovo progetto di riqualificazione che ha visto l'inaugurazione del primo tratto, lungo ,metri dellache rappresenta l'ingresso al nuovo parco, caratterizzato da una duna artificiale ...Dal Vesuvio al Mare in bicicletta: al via i lavori Svolta per laciclabile che sarà realizzata lungo la linea ferroviaria Torre Annunziata " Cancello Lain totale sicurezza a pochi ...Il percorso, dopo un breve tratto del lungomare, si svilupperà sullaciclopedonale in ... Sullo stesso tracciato è anche prevista unaludico motoria amatoriale, a passo libero, aperta ...

Fascia di rispetto: aperti al pubblico i primi 720 metri della ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

La passeggiata rientra nel progetto di mitigazione paesaggistica e acustica delle attività portuali, che si svolgono nel terminal retrostante. L’opera prevede la realizzazione di un parco urbano lungo ...(FERPRESS) – Genova, 24 LUG – Aperti a pubblico i primi 720 metri della passeggiata del Parco Le Dune a Pra’. Il tratto inaugurato costituisce l’ingresso al nuovo parco: il progetto di mitigazione pae ...