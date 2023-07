(Di lunedì 24 luglio 2023) La via della pace è complicata: il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietroha celebrato la Messa conclusiva al convegno che si è svolto in questi giorni nel monastero dei Camaldolesi,...

La via della pace è complicata: il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietroha celebrato la Messa conclusiva al convegno che si è svolto in questi giorni nel monastero dei Camaldolesi, in occasione degli ottant'anni del Codice di Camaldoli. Nel 1943 un gruppo di ...La via della pace è complicata: il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietroha celebrato la Messa conclusiva al convegno che si è svolto in questi giorni nel monastero dei Camaldolesi, in occasione degli ottant'anni del Codice di Camaldoli. Nel 1943 un gruppo di ...

Parolin tuona: “La guerra ha ravvivato macabre nostalgie totalitarie” Globalist.it

La Santa Sede ha posto fine al dissidio con le autorità cinesi sulla nomina di monsignor Shen Bin, già vescovo di Haimen, che tra il marzo e l'aprile scorso si era insediato come nuovo vescovo di Shan ...Papa Francesco riconosce mons. Giuseppe Shen Bin vescovo di Shangai ma il Vaticano tuona contro Pechino: "Che ci siano dei problemi è inevitabile, ma se tale dialogo cresce nella verità e nel rispetto ...